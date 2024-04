Madonna - Reprodução/Instagram

MadonnaReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 13:46 | Atualizado 09/04/2024 14:09

Rio - Madonna causou um alvoroço durante um show da turnê "The Celebration Tour" neste último fim de semana ao interromper a apresentação e exigir que o ar-condicionado fosse desligado. Irritada, ela declarou que só retomaria o show quando sua demanda fosse atendida.

Vixe! Madonna interrompeu o show de ontem por conta do ar condicionado. A Rainha ficou extremamente irritada e deu uma bronca na equipe para que desligassem. pic.twitter.com/Yl8l8ToZL8 — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) April 8, 2024

"Vocês não sabem sabem o quanto tenho esperado por essa droga de show. Eu tenho trabalhado para caramba, eu mereço. Me respeitem. O show não vai continuar até vocês me respeitarem. Eu consigo sentir de onde estou que [o ar-condicionado] está ligado", disse ela.

O espetáculo será transmitido pela TV Globo, Multishow e no Globoplay. A expectativa da organização é de um público de até 1 milhão de pessoas, e o esquema de segurança seguirá o padrão do réveillon carioca, incluindo revistas e pontos de bloqueio, além do uso de tecnologia com reconhecimento facial.

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, ressaltou que esse evento reforça o protagonismo da cidade em grandes eventos, com a garantia de segurança para os fãs. Segundo ele, a cidade está preparada para receber essa apresentação, que será o encerramento da turnê de Madonna no Rio.



Para a secretária municipal de Turismo, Dani Maia, a vinda de Madonna já está impactando positivamente a cidade, com hotéis lotados desde os primeiros rumores sobre o show. Ela destaca que esse evento será uma vitrine internacional para o turismo e a economia da cidade.

O show está programado para começar entre 21h30 e 21h45 e terá duração de duas horas. Será o único show de Madonna na América do Sul, patrocinado por empresas e pelos governos estadual e municipal. O setlist ainda não foi divulgado, e a presença de convidados, como Anitta, ainda não foi confirmada, ficando a cargo da própria Madonna decidir.

A espera pela diva do pop no Brasil foi de 12 anos desde sua última passagem em 2012, e essa será sua quarta apresentação no país. Copacabana já foi palco de shows históricos de outros artistas internacionais, como Rod Stewart, Lenny Kravitz, Stevie Wonder e Rolling Stones.