Coletiva de imprensa sobre o show da Madonna na Praia de Copacabana, realizada nesta segunda-feira (25) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 14:49 | Atualizado 27/03/2024 14:56

Rio – O show gratuito da Madonna na Praia de Copacabana, em 4 de maio, deve fazer com que a ocupação hoteleira do bairro chegue a 100% neste dia. Os dados são do sindicato "HotéisRIO". Além disso, outros bairros da Zona Sul da cidade, como Flamengo e Botafogo, deverão registrar um aumento médio de hospedagem de 15% a 20%. Regiões das Zonas Central e Oeste, nos bairros da Barra da Tijuca e Recreio, também devem ser beneficiadas.

Muitos dos fãs vão chegar de ônibus. Segundo a Rodoviária do Rio, o dia 3 de maio, na sexta-feira que antecede o show, deverá registrar um aumento de 20% em relação a uma sexta-feira normal, com viajantes vindo principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. No caso das pessoas que optarem por vir de avião, a agência aérea Azul anunciou um esquema especial no Aeroporto do Galeão durante o período do evento: um hub temporário, com 436 voos operando entre os dias 1 e 7 de maio.

A apresentação da "Rainha do Pop" acontecerá no mesmo lugar onde são realizadas as tradicionais festas de Réveillon e começará entre as 21h30 e 21h45, demorando duas horas ao todo. A organização do evento espera um público de 1 milhão de pessoas. O esquema de segurança será o mesmo do Réveillon.

"Já temos essa experiência de organizar Carnaval e Réveillon, assim como outros grandes eventos na cidade e estado do Rio de Janeiro, então, estamos preparados para isso", afirmou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.