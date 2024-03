"O Segurança Presente já usa a tecnologia que hoje é replicada pela Secretaria de Segurança Pública", destaca o secretário André Moura - Eduardo Uzal/ Agência O Dia

"O Segurança Presente já usa a tecnologia que hoje é replicada pela Secretaria de Segurança Pública", destaca o secretário André MouraEduardo Uzal/ Agência O Dia

Rio - O programa Segurança Presente, iniciativa pioneira do Estado do Rio de Janeiro, celebra uma década de eficiência e resultados notáveis. Em uma entrevista exclusiva concedida ao jornal O DIA, o secretário de Estado de Governo, André Moura, revelou detalhes sobre os avanços mais recentes do programa, destacando o treinamento de 50 agentes para operar drones, visando reforçar as áreas de atendimento.

“O Segurança Presente já usa a tecnologia que hoje é replicada pela Secretaria de Segurança Pública, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Foi uma iniciativa nossa da Segurança Presente e nós vamos inovar agora, trazendo os drones para todas as nossas bases, que é uma maneira de ter uma atuação ainda melhor e mais eficiente”, destacou o secretário.

Ao longo dos últimos 10 anos, o Segurança Presente tem sido um pilar fundamental na estratégia de segurança pública do estado. Em suas palavras ao jornal O DIA, o Secretário André Moura ressaltou a importância do programa, não apenas na percepção do povo fluminense, mas também como um modelo a ser seguido em todo o país. Ele enfatizou o caráter de proximidade da polícia, que não apenas combate o crime, mas também atende e apoia a população de forma ampla.

“Nós temos sido procurados por vários governos para levar esse modelo exitoso de uma polícia de aproximação, que tem, logicamente, um viés totalmente diferente, um viés de você atender o cidadão, mas, sobretudo, uma polícia que tem quebrado números que, graças a Deus, são números cada vez melhores, graças ao trabalho do Segurança Presente”, afirmou o secretário.

Durante anos de atuação, o programa expandiu-se significativamente, atingindo um alcance abrangente. Com 40 bases operacionais, sendo 19 nos últimos três anos, e um contingente de quase quatro mil homens e mulheres nas ruas, o Segurança Presente ampliou sua presença em diversas áreas do estado. Além disso, o investimento em tecnologia tem sido uma prioridade, com a incorporação de drones para melhorar ainda mais a eficiência das operações.

“Graças à atuação do Segurança Presente, onde estão colocadas as nossas 40 bases, os números de assaltos, roubos, furtos têm diminuído cada vez mais e o governador Cláudio Castro tem dado ênfase e cada vez mais investido nesse programa. Para você ter uma ideia, no início da gestão do governador Cláudio Castro a gente tinha apenas 21 bases, hoje nós temos 40 bases, nós tínhamos algo em torno de mil homens nas ruas, geralmente hoje nós temos cerca de 4 mil homens nas ruas”, afirmou o secretário.

O sucesso do Segurança Presente não se resume apenas à redução dos índices de criminalidade. O programa tem uma vertente social importante, com aproximadamente 70 assistentes sociais trabalhando junto às comunidades atendidas.

“Também tem o papel social. Cabe a equipe, com quase 70 assistentes sociais, olhar para esse ser humano como um todo. Esse é o caminho exato, assistentes sociais que fazem a diferença no Segurança Presente, um diferencial que hoje serve de exemplo para outros estados”, disse o secretário.

Esses profissionais desempenham um papel crucial na identificação e abordagem das causas subjacentes à criminalidade, trabalhando em estreita colaboração com as famílias para oferecer suporte e assistência.

“Esse trabalho exitoso é realidade nas áreas de atuação, nessa polícia de aproximação, nas áreas do comércio, nas áreas turísticas, que são atendidas. Os números têm sido cada vez melhores, na diminuição dos assaltos e dos outros crimes, graças à eficiência de toda a equipe, todo o trabalho que é feito, pelos nossos homens e mulheres da polícia, assistentes sociais e agentes civis“, afirmou o secretário.

Questionado sobre o futuro do programa, o secretário André Moura destacou o compromisso do governo em expandir ainda mais o Segurança Presente, levando-o a novas localidades e fortalecendo parcerias com prefeituras e iniciativa privada. Novos investimentos estão sendo direcionados para modernizar e aprimorar ainda mais o programa, garantindo que ele continue a oferecer segurança e assistência à população fluminense.

“Em uma década de existência, o Segurança Presente demonstrou que é possível combinar eficácia no combate ao crime com uma abordagem humanizada e pró-ativa. Seus resultados positivos e sua abordagem inovadora servem de exemplo não apenas para outros estados brasileiros, mas também para programas de segurança pública em todo o mundo”, finalizou o secretário de Estado de Governo, André Moura.