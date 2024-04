Anitta posa ao lado de Cher em evento de moda na Itália - Reprodução / Instagram

Anitta posa ao lado de Cher em evento de moda na ItáliaReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 10:38

Rio - Anitta apareceu em uma foto publicada no perfil do Instagram da cantora e atriz Cher, nesta terça-feira (9). A publicação que mostra as duas de mãos dadas em um evento de moda, em Milão, na Itália, logo repercutiu na web, rendendo muitos comentários de fãs da brasileira.

"Anitta zerou o game agora", disse um internauta. "Venceu muito", disse outro. "Aniita está muito bem relacionada mesmo, viu", emmendou mais uma fã.



Anitta também compartilhou o post da artista nos seus stories, destacando um emoji de coração.



O álbum publicado nas redes de Cher também mostra a atriz acompanhada de algumas estrelas de Hollywood, como Demi Moore, Naomi e Helen Mirren.