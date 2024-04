Yasmin Brunet posa com óculos diferentão e recebe elogios - Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 19:46

Rio - Yasmin Brunet, de 35 anos, fez sucesso entre seus seguidores no Instagram, nesta terça-feira (9), ao posar com os itens de moda na cor azul. A modelo investiu em um trench coat e um óculos diferentão da marca Off White, avaliado em aproximadamente R$ 5 mil.



Nos comentários do post, internautas enalteceram o estilo da ex-BBB. "Não estava preparada para tanta beleza e estilo!", escreveu a seguidora. "Mas a Yasmin tá muito poderosa!!!", disse outra. "Roubou a beleza do mundo todo", elogiou mais uma.

Recentemente, Yasmin reencontrou Wanessa, após a cantora ser expulsa do “BBB 24”. A modelo postou uma foto de mãos dadas com a artista e deixou os fãs vibrando.