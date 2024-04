Fátima Bernardes fala sobre preconceito em relação à diferença de idade com Túlio Gardêlha - Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 15:36

Rio - Fátima Bernardes, de 61 anos, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram nesta segunda-feira (8), e foi questionada por uma seguidora sobre o preconceito de namorar um homem mais novo. A apresentadora, que está há seis anos com o deputado Túlio Gadêlha, de 36, aconselhou a fã e abriu o coração sobre o assunto.

"Fátima, eu tenho 58 anos e meu namorado 35. Sofro muito julgamento, isso passa?", perguntou a internauta.



"Eu não sei se passa, mas você passa a não se importar mais com isso, com certeza! Primeiro tenta ver em você se você consegue se desligar do julgamento do outro. Você não tá fazendo nada de errado, não tá fazendo nada contra ninguém. Você tá cuidando da sua vida! Então, cuide do seu amor!", disse a apresentadora.



A apresentadora mencionou que a diferença de idade entre eles era uma preocupação sua, mas encontrou apoio na própria filha. "Pra mim, eu confesso que eu tive um pouquinho de preconceito comigo mesma e a minha filha falou: mãe, você tá sendo preconceituosa. Eu senti um pouco de medo, porque eu tinha uma vida tão organizada, que ninguém falava nada, porque não tinha o que falar. Eu falei: agora isso vai virar assunto. É isso mesmo? Mas, rapidamente, eu também recebi de parte do público muita demonstração de afeto e de respeito".