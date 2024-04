Nanda Costa prestigia lançamento da série Justiça 2, da Globoplay, com look inusitado - Victor Chapetta/ Agnews

Nanda Costa prestigia lançamento da série Justiça 2, da Globoplay, com look inusitadoVictor Chapetta/ Agnews

Publicado 09/04/2024 21:51

Rio - Nanda Costa prestigiou, nesta terça-feira (9), o lançamento da série "Justiça 2", da Globoplay, em um cinema da Zona Sul do Rio, e chamou a atenção com um look inusitado. A atriz apostou em uma calça jeans com um desenho de uma mão na região de sua virilha.

fotogaleria

"Passei na vitrine e pirei nessa calça. Tem tudo a ver com o meu momento: duas filhas, mil compromissos, pré-estreia de 'Justiça 2' no mesmo dia em que o caminhão com a minha mudança chega a Salvador. Estou precisando de uma mão, que possa me dar, ao mesmo tempo, ajuda e prazer porque, afinal, ninguém é de ferro e nada se realiza sem desejo", explicou Nanda sobre a escolha da roupa em seu Instagram.

Além dela, famosos como Xamã, Juan Paiva, Julia Lemmertz, Rayssa Bratillieri, Antonio Pitanga, Maria Padilha, Alice Wegmann e Leandra Leal também marcaram presença no evento. Produção de Manuela Dias chega ao Globoplay na próxima quinta-feira (11).