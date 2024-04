Ana Clara e o namorado Bruno Tumoli - Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 17:08 | Atualizado 09/04/2024 17:10

Rio - Ana Clara participou nesta terça-feira (9), do programa “Mais Você”, e acabou sendo surpreendida por um recado do namorado, Bruno Tumoli. No programa, o advogado se declarou à apresentadora e recordou um perrengue que eles viveram durante o início do relacionamento.

"Pediram para eu contar aqui a história de como a gente se conheceu, mas essa história você sabe que é um segredinho nosso, que a gente vai deixar guardadinho por mais um tempo. Mas tem uma história muito boa também, que é a do nosso segundo encontro", iniciou Bruno.



"A gente chamou um motorista de aplicativo para levar você para a casa. Quando ele estava chegando no prédio, ele errou a entrada do recuo, subiu na calçada e estourou o pneu. O que você fez? Saiu e foi ajudar o motorista. O que eu fiz? Não parava de rir e comecei a filmar. Porque, até então, estava saindo com uma mulher famosa pela primeira vez e estava achando tudo engraçado", recordou.



Bruno contou porque se apaixonou por Ana Clara. "Aí eu comecei a perceber uma espontaneidade muito grande nas coisas que você faz, percebi também uma segurança e sempre uma vontade de fazer o que é certo. Isso começou a me deixar encantado pela pessoa que você é. E é isso que nutre o nosso amor até hoje. Todo dia que passa eu vejo todos esses aspectos em você e me deixa cheio de felicidades saber que eu tenho uma pessoa por perto como você, que é desse jeitinho. Você é muito especial. Te amo!".



Por fim, Ana Clara falou sobre o episódio do motorista e garantiu que sabe trocar um pneu. "Beijo, lindo! Ali ele teve certeza de que eu era maluca, né".

