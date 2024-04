Lázaro Ramos - Reprodução / Instagram

Lázaro Ramos Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 14:51 | Atualizado 09/04/2024 14:55

Rio - Lázaro Ramos se despediu nesta terça-feira (9), do seu personagem na novela "Elas por Elas", da TV Globo, mudando o visual. Através do Instagram, o ator mostrou sua transformação em que cortou e platinou os fios.

"É, meus amores, tchau Mário Fofoca, então modo férias oficialmente ativado. Nevou!", escreveu o ator na legenda da publicação.Nos comentários do post, seguidores do artista elogiam a mudança e citaram Foguinho, personagem de Cobras & Lagartos (2006), onde o artista espalhou a moda do bigode loiro. "Foguinho voltou", escreveu uma fã. "O Brasil te ama, eterno Foguinho", disse outro. "Maravilhoso da vida", enalteceu a internautas. "Ficou demais!!", falou o usuário.