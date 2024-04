Bruna Biancardi fala sobre introdução alimentar da filha, Mavie - Reprodução

Publicado 09/04/2024 19:31 | Atualizado 09/04/2024 19:36

Rio - Bruna Biancardi utilizou as redes sociais para falar um pouco com os seguidores sobre a introdução alimentar da filha, Mavie, de seis meses. Em seu story do Instagram, a influenciadora revelou que a pequena, que é fruto de seu relacionamento com Neymar, está gostando das frutas e não escondeu a emoção com o momento.

"Vocês estão me perguntando sobre a introdução alimentar da Mavie, né? E por aqui tem sido legal. Cada dia é uma coisa. A gente tem testado várias frutinhas. Ela já comeu mamão, banana, pêra, maçã, pitaya... cada dia a gente dá duas frutas, uma de manhã e uma no final da tarde e estou ansiosa pelas comidinhas. E tem dias e dias. Tem dias que ela não come muito bem, tem dia que ela come", contou.

Em seguida, Bruna afirmou que diferente dela, a filha tem se dado bem com as frutas. "Ela está indo bem. E eu não gosto de banana, nem do cheiro, mas ser mãe é isso. Por ela a gente faz. E ela está amando banana. Eu não gosto de abacate, mamão e banana, Abacate ela não gostou muito, mas mamão e banana ela curtiu, viu? Mas aí sobra pra mim, né? Ficar com esse cheiro aqui que eu não gosto. Mas está sendo bem legal, estava ansiosa para essa fase", disse.