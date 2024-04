Fernanda Paes Leme surpreende Giovanna Lancellotti com convite para ser madrinha de sua filha - Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 13:09

Rio - Grávida de Pilar , sua primeira filha, Fernanda Paes Leme surpreendeu Giovanna Lancellotti com um convite especial. Em um vídeo publicado nas redes sociais, nesta terça-feira (9), ela pede que a amiga abra uma caixinha com o convite esscrito: "Aceita ser minha dinda?".

"Fizemos um pedido muito especial pra @gilancellotti e ela disse SIM. Vem ver o que foi... Pilar já é muito sortuda", escreveu Fernanda na legenda.

A atriz, que ficou emocionada, reagiu à publicação e comentou: "EU SOU APAIXONADA POR VOCÊS!!!!

Vemmmm Pilar que sua dinda já te ama muito".

Fernanda Paes Leme espera sua primeira filha, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio e está no final da gestação.