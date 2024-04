Anderson Leonardo - Reprodução / Internet

Publicado 08/04/2024 22:43

Rio - A equipe do grupo Molejo voltou a repudiar os boatos sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo, que luta contra um câncer e está internado em estado grave. No Instagram, a nota ressaltou que o cantor está vivo e pediu respeito.

"A assessoria do grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que ele, Anderson Leonardo, está vivo, encontra-se em unidade intensiva de terapia em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Pedimos, por favor, mais respeito", disse o comunicado.

Anderson foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).

