Gisele Bündchen comemora segundo lugar na lista de livros mais vendidos e expressa gratidão a mãe Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 19:58 | Atualizado 08/04/2024 20:02

Rio - Gisele Bündchen celebrou segunda-feira (8), que seu livro "Nutrir: Receitas simples para corpo e alma", lançado no dia 26 de março, entrou em segundo lugar na lista dos livros mais vendidos do "The New York Times". Através das redes sociais, a modelo comemorou a conquista e agradeceu a mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu em janeiro deste ano.