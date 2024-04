Neymar posa agarradinho com Mavie enquanto ela tira uma soneca - Reprodução / Instagram

Neymar posa agarradinho com Mavie enquanto ela tira uma sonecaReprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 17:46 | Atualizado 08/04/2024 18:11

Rio - Neymar derreteu o coração dos fãs, nesta segunda-feira (8), nas redes sociais, ao publicar cliques abraçado com a filha Mavie, em um momento de chamego enquanto a pequena dormia. A bebê é fruto do antigo relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

fotogaleria

Famosos e internautas ficaram encantados com as fotos de pai e filha. "Coisa mais linda! Idênticos!", disse Lexa."Não atrapalha esse soninho bom", brincou uma seguidora. "Tirando aquela casquinha", disse o outro. "Momento abençoado", declarou mais um.