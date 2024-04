Preta Gil - Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 16:08

Rio - Preta Gil, de 49 anos, se impressionou nesta segunda-feira (8), ao notar o crescimento do seu cabelo após vencer o câncer de intestino , em dezembro de 2023. Através do Stories no Instagram, a cantora que usa aplique no cabelo, mostrou como está o crescimento dos fios naturais e celebrou a conquista.