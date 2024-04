Fabiana Justus compartilha diário pré-transplante de medula óssea - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus compartilha diário pré-transplante de medula óssea Reprodução / Instagram

Publicado 08/04/2024 18:16

Rio - Internada para tratar uma leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus, 37 anos, atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde nesta segunda-feira (8). Ela se submeteu a um transplante de medula óssea no fim de março.

fotogaleria

"22 dias internada. Dos mais desafiadores e difíceis da minha vida. Mas dos mais necessários! Em busca da minha vida de volta ao lado dos meus maiores tesouros... a minha família. Não consigo ficar muito no celular porque passo mal mas vim dar um oi e dizer que seguimos aqui, rumo a CURA! obrigada pelo carinho e amor de sempre!", escreveu ela na legenda da foto de um quadro de um desenho dela com o filho Luigi.

Filha de Roberto Justus, ela recebeu um diagnóstico de leucemia mieloide aguda no início do ano, e foi submetida a um transplante de medula óssea no final de março. Desde então ela compartilha com seus seguidores a luta contra a doença.