Publicado 08/04/2024 19:41 | Atualizado 08/04/2024 20:21

Rio - Pedro Sampaio utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para celebrar uma parceria com Lulu Santos. Em seu Instagram, o DJ contou que foi convidado para participar da versão remix da música "Tempos Modernos" e não escondeu a emoção com a novidade.

Após escrever trechos do hit de Lulu, Pedro desabafou: "Esses são alguns versos da música 'Tempos Modernos' que, na minha adolescência, me fizeram sentir mais acolhido e confortável com minha sexualidade perante o mundo. Aprendi que a vida não espera, que o amor é um sentimento forte e transformador que vale para todos, inclusive para mim".

Em seguida, ele falou sobre como está se sentindo com o convite. "A vida sempre nos surpreende. Lulu me convidou para fazer uma versão de 'Tempos Modernos' para lançar no álbum dele. Vamos lançar na quarta (10). Eu estou muito feliz e honrado com tudo isso", afirmou.

A novidade traz um impacto que reverberou nas caixas de som do Lollapallooza 2023, onde o DJ tocou o remix de "Toda Forma de Amor", outra música de Lulu Santos. No telão do palco, foram mostradas fotos com o nome e a sexualidade de diversas pessoas, e no fim, a imagem do próprio Pedro Sampaio, que revelou sua bissexualidade no festival.