Ricardo Viana e LexaReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2024 18:03 | Atualizado 08/04/2024 18:07

Rio - Lexa compartilhou duas fotos com Ricardo Viana e não esconde de ninguém que segue apaixonadíssima e feliz. "Eu e meu amor", escreveu ela na legenda, nesta segunda-feira (8).

"Te amo vida minha", reagiu ele.

"Tão lindos e tão abençoados minha inspiração que ainda da pra ser feliz e acreditar no amor", disse uma seguidora.

No final de fevereiro, a cantora foi pedida em casamento durante viagem para a Noruega e os dois estão noivos.

Lexa e Ricardo assumiram o namoro publicamente em novembro do ano passado. No fim de outubro, eles haviam sido flagrados juntinhos em um ensaio da Unidos da Tijuca e, aos beijos, no trio de Ivete Sangalo.