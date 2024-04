Deborah Secco exibe boa forma em look ousado - Reprodução

Publicado 08/04/2024 16:16

Rio - Deborah Secco utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (8), para compartilhar um registro de um ensaio fotográfico. Solteira, em seu story do Instagram, a atriz exibiu boa forma ao posar com um look ousado.

Para o momento, Deborah, que está no ar como Lara em "Elas Por Elas", da TV Globo, apostou em um vestido longo de strass com recortes e uma calcinha do mesmo material à mostra e deixando os seios aparecerem, apenas com os cabelos na frente.