Anitta anuncia primeira turnê mundialReprodução do Instagram

Publicado 08/04/2024 11:38

Rio - Anitta tem conquistado cada vez mais o mundo! A Poderosa anunciou, nesta segunda-feira, que fará a primeira turnê mundial "The Baile Funk Experience", que proporcionará aos fãs estrangeiros um gostinho dos icônicos bailes funk do Brasil. Ao todo, serão 20 apresentações. A primeira está marcada para o dia 18 de maio, na Cidade do México. A artista também levará o show para os Estados Unidos, Canadá, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França, Espanha e Itália.

"O Baile Funk Experience está prestes a dominar o mundo! Estou absolutamente emocionada em anunciar que estou preparando minha primeira turnê mundial para espalhar a energia do funk brasileiro por 13 países, para que vocês possam festejar comigo de uma forma única, intensa e de perto! Prepare-se para sentir o funk como nunca antes!", escreveu a cantora de 31 anos no Instagram.

Anitta também tranquiliza os fãs brasileiros. "É claro que vai ter show no Brasil! Mas, para nosso país, estamos preparando algo maior e diferente das experiências de baile funk que faremos pelo mundo. Aqui vai ser uma celebração do álbum! Estamos negociando uma data e local para a realização do show brasileiro. Meus fãs brasileiros vão poder curtir comigo o lançamento do projeto Funk Generation. O que posso dizer agora é: fiquem ligados, porque anunciaremos em breve. Vai ser incrível!", festeja.

A turnê seguirá o lançamento do novo álbum de Anita, intitulado "Funk Generation", que ganhará o mundo no dia 26 de abril. Recentemente, a Poderosa deu aos fãs uma prévia do que eles podem esperar do próximo projeto, com o lead single “Double Team” (ft. Brray & Bad Gyal). Alem de inéditas, o álbum contará com as três faixas do "Funk Generation: A Favela Love Story", bundle que foi lançado em 2023 como precursor do novo projeto. O pacote inclui "Funk Rave", "Used To be" e "Casi Casi", que se tornaram favoritas dos fãs.

Após o sucesso do lançamento, Anitta fechou o ano com a potente "BELLAKEO", faixa conjunta com o artista mexicano Peso Pluma. No verão brasileiro, a funk star lançou “Joga pra Lua”, em colaboração com os produtores Pedro Sampaio e DENNIS, que se tornou um dos hits do Carnaval.

Confira os locais e datas da turnê 'Baile Funk Experience'



18/05/24 - Cidade do México, MX Salon LA

25/05/24 - Los Angeles, CA The Wiltern

23/05/24 - Miami Beach, Flórida Filmore

26/05/24 - Orlando, FL Hard Rock ao vivo

28/05/24 - Boston, MA MGM Music Hall at Fenway

29/05/24 - Toronto, History

01/06/24 - Chicago, IL Byline Bank Aragon Ballroom

02/06/24 - Nova York, NY Brooklyn Paramount

07/06/24 - Bogotá, Colômbia Lourdes Music Hall

09/06/24 - Lima, Peru CCB

14/06/24 - Santiago, Chile Basileia

16/06/24 - Buenos Aires, Argentina Vorterix

25/06/24 - Berlim, Alemanha Metropol

26/06/24 - Amsterdã, Holanda Melkweg

28/06/24 - Londres, Reino Unido O2 Kentish Town Forum

29/06/24 - Paris, França Elysée Montmartre

01/07/24 - Ibiza, Espanha Pacha

03/07/24 - Madri, Espanha Sala La Riviera

04/ 07/24 - Barcelona, Espanha Razzmatazz

07/07/24 - Milão, Itália Fabrique

08/07/24 - Ibiza, Espanha Pacha