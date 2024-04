Danni Suzuki conta que foi traída por Ricardo Pereira - Reprodução de vídeo

Publicado 08/04/2024 12:07

Rio - Danni Suzuki, de 46 anos, recordou o namoro com o ator português Ricardo Pereira e abriu o jogo sobre o motivo do fim do relacionamento: uma série de traições. Os dois se relacionaram em 2005 e ficaram juntos durante um ano e meio. A atriz contou que chegou a perdoar algumas puladas de cerca do artista na época.

O assunto surgiu quando Danni citou uma situação envolvendo um paparazzo, em 2006, depois do término de seu relacionamento com Ricardo. Ela disse que foi fotografada com a Ricardo Tozzi e a mãe em um bar da Zona Sul do Rio. Já Ricardo Pereira estava em outro estabelecimento bebendo chopp sozinho. Na época, Tozzi foi apontado como pivô da separação dos dois. "E não foi. Despois, eu demorei pra explicar por Ricardo (Pereira) que não foi nada disso", comentou a atriz.

Ela, então, contou que foi traída pelo ator português. "Ele me chifrava bastante. Na época, ele aprontava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou: 'Dani, eu era completamente imaturo'. A gente era muito novo. Foi uma sequência. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais. E quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu", disse ela, em entrevista ao Tá Benito Podcast, no ano passado.

Danni também falou sobre seu namoro com Tozzi, em 2007. "Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela 'Bang Bang'. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria".

Molestada na infância

Na mesma entrevista, Danni revelou que foi molestada aos 7 anos de idade. A artista ainda disse que só contou o que aconteceu para a mãe aos 18 anos e escutou que deveria "parar de drama".

"Eu na infância fui molestada, com 7, 8 anos, pelo vizinho. Guardei aquele segredo até os 18 anos para contar para minha mãe, achava que a culpa era minha. Você vai lidando com uma série de coisas, todos os traumas que você vai contando, todas as durezas que passei, foram muitas, que hoje vejo as pessoas desistindo até por menos, só me fortaleceram", disse a atriz, que também falou sobre a reação de sua mãe.

Segundo Danni, a mãe a ensinou a "ser uma guerreira" e a fazia ler livros de autoajuda, algo que ela acredita que tenha a ajudado a superar os traumas da infância."A minha mãe me fez ler muitos livros de autoajuda. Eu li livros, minha mãe me deu muita disciplina, ela é professora de dança, mas também é psicóloga, só que ela é soldada... No dia que contei que fui molestada, eu lembro da minha mãe falando assim: 'Para de fazer drama. Qual é o problema? Já foi, já passou, você não está bem? Tem gente que passa por situação muito pior, não dá para perder tempo na vida com essas coisas. Acabou, já passou, para de fazer drama, segue sua vida'", revelou.