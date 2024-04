Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady - Reprodução do Instagram

Ivete Sangalo e o marido, Daniel CadyReprodução do Instagram

Publicado 08/04/2024 09:04

Rio - Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, estão curtindo a viagem a Boston, nos Estados Unidos, no maior clima de romance. O nutricionista compartilhou, no Instagram, neste domingo, um vídeo com vários momentos ao lado da amada, e em uma das imagens aparece ganhando um beijinho dela.

"Boston e família", escreveu ele na legenda. Ivete se derreteu pelo marido nos comentários: "Te amo". Os dois estão casados desde 2011 e tem três filhos, Marcelo, de 14 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 6.

Ivete Sangalo participou da décima edição da Brazil Conference, neste sábado. A cantora e compositora falou sobre sua trajetória profissional de três décadas durante sua palestra. Outros famosos como Jade Picon, Gil do Vigor, Tiago Leifert e Luciano Huck também estavam entre os palestrantes do evento, que tem como o objetivo discutir e propor soluções para os principais problemas do Brasil.