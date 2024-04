Viih Tube - Divulgação

Publicado 08/04/2024 06:00 | Atualizado 08/04/2024 08:47

Rio - Viih Tube, nome artístico de Vitória di Felice Moraes, é uma influenciadora digital, atriz, ex-BBB e mãe de primeira viagem. Com apenas 23 anos e 32 milhões de seguidores somente no Instagram, ela se tornou uma figura de destaque no cenário do entretenimento e da maternidade, ao compartilhar a sua vivência com Lua, sua filha que completa um ano em 2024.

Nesse papel, Viih Tube abriu, no fim de março, um espaço em seu perfil nas redes sociais e no canal do Youtube que leva o seu nome, chamado "Desabafos da MamãeTube", onde conversa com outras mães sobre temas como maternidade solo e puerpério.

Em entrevista ao DIA, Viih Tube explicou a origem de seu novo programa e também falou sobre outros assuntos relacionados à maternidade. "Eu recebia nas redes sociais diversos desabafos de outras mães, acredito que por elas sentirem uma liberdade comigo, por eu desabafar muito nas minhas redes sociais. Então, eu decidi criar um e-mail para centralizar isso e, com a autorização delas, falar um pouco sobre o desabafo com outras mães, para ajudá-las. Elas amaram! Eu recebi milhares de vídeos e, com isso, a gente decidiu que ia ganhar um novo formato: um programa que, além de reagir aos vídeos que já me mandam, também receberia presencialmente as mães seguidoras para conversar sobre os temas daquele episódio, né? Cada episódio tem um tema e está fluindo super bem", começou.

A influenciadora também compartilhou suas experiências pessoais sobre o assunto. "A amamentação foi bem difícil, mas, ao mesmo tempo, foi a coisa mais incrível que vivi na maternidade. A primeira vez em que eu amamentei foi o momento em que eu me senti mais útil na vida, quando eu vi que a minha filha precisava de mim. O meu bico do seio é plano, não é externalizado. Eu tive muita fissura, tive baixa produção de leite, eu tive todas as dificuldades que vocês podem imaginar, e mesmo assim eu não desisti. Eu não só quis compartilhar a minha experiência como trocar informação com outras mães que estão passando por isso", relembra.

"Acho que o que fez eu ocupar esse lugar de conteúdos sobre a maternidade foi o vídeo onde compartilhei as mudanças que ocorreram no meu corpo por conta da gestação. Eu o fiz completamente despretensiosa da repercussão, estava me sentindo bem com ele mesmo com as mudanças, manchas, estrias... eu me senti tranquila em mostrar para as mães como eu estava. E foi por isso que acabou eu vendo que esse outro lado da maternidade, eram mães chorando, mandando mensagens para mim que estavam me sentindo representadas, estavam muito felizes com aquele conteúdo. Então, eu falei: ok, a partir de agora, quando a Lua nasceu, eu vou continuar em todos os desafios que eu passar mostrando os dois lados, o maravilhoso e o difícil também. Então, não teve referência, acho que a referência foi o meu tour pelo corpo mesmo e a resposta que eu tive das mães", reflete.

Decisões familiares e estilo de vida

Quando questionada sobre a mudança para uma casa que tem contato com a natureza neste ano, Viih Tube expressou sua perspectiva: "Com certeza tem tudo a ver a gente ter vindo para uma casa pela infância, não só da Lua, mas dos próximos filhos que a gente quer ter. Eu cresci no interior de São Paulo em contato com a natureza em uma chácara. Comi terra, brinquei com a terra, plantei na horta, subi em árvore. Eu e o Eli [Eliezer, marido de Viih Tube e pai da filha dela] queremos criar nossos filhos com pouco contato com as telas da TV ou do celular. Sei que nos dias de hoje é muito difícil, mas vamos tentar fazer o máximo. Queremos que eles entendam a importância do meio ambiente, de respeitar a natureza".

"Assim que eu soube da minha gravidez, tanto eu quanto o Eli já sabíamos que o meu apartamento [onde eles moravam] não seria a casa da nossa família. Queríamos que o nosso lar fosse totalmente construído entre nós dois, que os dois compraram juntos e que tivesse a personalidade dos dois", ressalta.

Ao avaliar sobre sua jornada como mãe, Viih Tube compartilha sua visão: "Hoje eu acho que estou vivendo e conhecendo, sim, minha melhor versão, que é minha versão mãe. É minha versão favorita de mim, mais que qualquer outra, mais que qualquer coisa que eu faça na vida".

Para ela, a maternidade representa um processo de crescimento e autoconhecimento, mesmo com os desafios e autocríticas que acompanham essa experiência. "A primeira coisa que eu mudei quando a Lua nasceram foram as minhas roupas. Não que isso vá acontecer com todas as mães, mas não fazia mais sentido as roupas curtas que eu tinha, por conta de praticidade mesmo. Short mais curto, tomara que caia, cropped, não eram práticos para baixar, pegar uma filha engatinhando, para andar, para estar num shopping, para dar comida para lua, para, enfim, ninar ela no meio de um público. Eu não me enxergava mais, não me sentia mais eu com as roupas e o cabelo de antes. Hoje muitas pessoas veem meu corte de cabelo novo e as roupas que eu uso e falam, 'nossa, você está velha, seu corte de cabelo está de velha, suas roupas estão de velha', e eu falo, 'é isso mesmo'. Eu estou me sentindo bem assim, eu estou me sentindo feliz assim, me sentindo mais eu do que nunca, sabe? Eu me enxerguei, eu não me sinto mais eu com a menina que eu me via antes de ser mãe, e está tudo bem", detalha.

"Acho que toda mãe sempre vai acabar se culpando um pouco, vendo defeitos em si. Às vezes, eu acho que eu posso ser um pouco mais paciente, não com a Lua, mas com os outros à volta. Entre outras coisas que a gente sempre vai pontuando em nós mesmos e é normal, faz parte de um processo de evolução", tranquiliza.