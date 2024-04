Anderson Leonardo - Reprodução / Internet

Publicado 08/04/2024 13:31 | Atualizado 08/04/2024 13:37

Rio - Lutando contra um câncer, Anderson Leonardo, 51 anos, segue internado em um hospital no Rio. O vocalista do grupo Molejo foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI), neste domingo, em decorrência de um quadro de insuficiência renal. A informação consta no boletim médico do cantor, enviado pela assessoria de imprensa do artista, ao DIA, na tarde desta segunda-feira.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", informa o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico do hospital.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24). No último dia 28, ele voltou a se alimentar.