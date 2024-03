Anderson Leonardo - Foto reprodução internet

Publicado 28/03/2024 09:31 | Atualizado 28/03/2024 09:33

Rio - Internado em um hospital no Rio, Anderson Leonardo, 51 anos, acordou bem, nesta quinta-feira, e voltou a se alimentar após a liberação da nutricionista. Ao DIA, assessoria de imprensa do artista ainda informou que o cantor, em tratamento contra um câncer na região inguinal, tem recebido a visita de familiares e amigos na unidade de saúde.

"Anderson acordou bem. A nutricionista liberou para ele comer, a princípio comida batida, porque ele ficou muito tempo sem se alimentar, passou a noite bem", informa a representante de Anderson. Nesta manhã, o cantor tomou "uma vitamina".

A assessora do vocalista do Molejo ainda conta que ele tem recebido muito apoio dos familiares e amigos na unidade de saúde. "Ele tem recebido muitas visitas , a família está direto no hospital praticamente internados com ele, se revezando. O Anderson não fica só nem por um segundo".

O artista foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).