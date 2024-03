Grupo Molejo fala sobre estado de saúde de Anderson Leonardo - Reprodução de vídeo

Publicado 27/03/2024 10:28 | Atualizado 27/03/2024 10:34

Rio - O grupo Molejo participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, de forma remota, na manhã nesta terça-feira, e falou sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo, vocalista da banda, internado com o quadro de saúde delicado em um hospital no Rio. Andrezinho contou que o amigo, em tratamento contra um câncer na região inguinal, está com muita vontade de sobreviver e tem lutado por isso.

"Ele passa pra gente uma vontade muito grande de viver. A luta dele é com muita perseverança, ele está o tempo todo falando que vai se curar, que vai fazer de tudo... Ele quer sobreviver. Está nos dando muito apoio também, porque nós estamos continuando fazendo shows. Então, algumas coisas ele assistia, falava... De qualquer maneira, sempre de bom humor, sempre fazendo umas coisas engraçadas. Ele está querendo lutar, está querendo muito viver. Nós estamos juntos com ele nessa corrente, junto com os amigos e familiares, para tudo dar certo", afirma o músico.

Andrezinho comentou o estado de saúde atual de Anderson. "Nesse momento, está dentro do diagnóstico passado pelos médicos. Ele teve uma melhora que até nos animou também. Ele acordou cantou, falou, cantou, falou com as pessoas, brincou. Depois foi sedado novamente, porque ficava muito agitado como os médicos noticiários. Todo mundo (da banda) foi lá no quarto e viram e ele ficou... O diagnóstico está dentro do que os médicos falaram que talvez seja uma uma ponta também de de esperança, na condição dele poder voltar".

Alguns integrantes do Molejo, como Jimmy e Claumirzinho, estiveram no hospital para visitar o cantor. "No domingo, eles foram junto com o Anderson pro hospital. Quando o Anderson acordou, eles tiveram um contato. O Anderson tem um movimento de não querer deixar ninguém embora, que ele quer ser, que todo mundo que vai visitar, vai ficando. Ele quer conversar, quer falar, quer falar de música, que é a vida dele. Ele quer falar dos shows, que o negócio dele é o palco, é o show, é o estúdio. Ele também fala pra gente que a gente não pode parar, que temos que continuar, então, a gente vai mantendo, fazendo o trabalho. A gente precisa ajudá-lo também dessa forma, né?".



De acordo com o boletim médico do cantor, enviado pela assessoria de imprensa do artista ao DIA, nesta terça-feira (26), seu quadro de saúde é delicado e ele não tem previsão de alta hospitalar. Anderson foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).

Em nota divulgada nesta segunda (25), a assessoria do grupo informou que o estado do artista é grave. "A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", dizia o comunicado.



Nesta segunda, a equipe de Anderson repudiou as notícias falsas sobre o estado de saúde e ressaltou que ele está vivo. "A assessoria do grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos à todos que continuem em orações".