26/03/2024

Rio - Em tratamento contra um câncer na região inguinal, Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, tem o quadro de saúde delicado.

De acordo com o boletim médico do cantor, enviado pela assessoria de imprensa do artista ao DIA, nesta terça-feira (26), ele não tem previsão de alta hospitalar.

"O paciente Anderson de Oliveira encontra-se internado com quadro de saúde delicado devido a intercorrências inspirando cuidados médicos sem previsão de alta por ora", informa o documento, assinado pelo médico João Paulo Fogacci de Farias, do hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Anderson foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).

Em nota divulgada nesta segunda (25), a assessoria do grupo informou que o estado do artista é grave. "A assessoria do grupo Molejo vem informar que, infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor Anderson Leonardo, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos fãs e amigos que continuem em orações pelo nosso cantor", dizia o comunicado.

Nesta segunda, a equipe de Anderson repudiou as notícias falsas sobre o estado de saúde e ressaltou que ele está vivo. "A assessoria do grupo Molejo repudia as falsas notícias sobre o quadro divulgado do nosso cantor Anderson Leonardo. Ele está internado, o quadro dele é grave, mas ele está vivo e continua sob cuidados e acompanhamento médico. Pedimos à todos que continuem em orações".