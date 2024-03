MC Mirella e Dynho Alves celebram mesversário da filha com tema grife de luxo - Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 19:19 | Atualizado 26/03/2024 19:34

Rio - MC Mirella e Dynho Alves comemoram nesta terça-feira (26), o terceiro "mesversário" da filha Serena. Nas redes sociais, o casal mostrou detalhes da festa com o tema da Gucci, uma grife de luxo.

"Terceiro mesversário da Serena. Dia da princesa", escreveu a funkeira na legenda das publicações.

Internautas enalteceram a família nos comentários do post. "Mirella, te desejo tudo de melhor nesse mundo", disse a fã. "Serena a carinha do Dynho", opinou mais uma. "Parabéns para essa princesinha", desejou outra. "Vocês são especiais", disse a seguidora.

Atualmente, a cantora vem compartilhando com seus seguidores as mudanças do seu corpo e seu processo de emagrecimento pós-parto.