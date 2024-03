Luana Piovani celebra aniversário do filho, Dom - Reprodução

Luana Piovani celebra aniversário do filho, DomReprodução

Publicado 26/03/2024 17:18

Rio - Luana Piovani celebrou, nesta terça-feira (26), o aniversário do filho mais velho, Dom, que está completando 12 anos. Em seu Instagram, a atriz se declarou para o primogênito, fruto de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby, e publicou uma série de fotos do pequeno, que vai morar no Brasil com o pai.

fotogaleria

"DOM. Dádiva recebida. Presente de Deus. Meu primogênito. Quem me ensinou a ser mãe.

Mais me fez chorar. Gerei e pari. Feliz aniversario filho meu. Que Deus mantenha-te abençoado e livre-te de todo mal. Que sua alegria traga de volta nossa cumplicidade. Voa voa passarinho", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores deram apoio a nova fase de Luana longe do filho. "Os filhos quando estão nessa idade ficam rebeldes mesmo, mais pra frente ele irá valorizar você como merece", afirmou uma internauta. "Que a distância faça ele sentir saudades até daquela bronca, que agora nessa idade acham coisa de mãe chata. Porém entenda que só era zelo e amor", ressaltou outra. Já Bianca Bin relatou: "Viva o Dom! Lembro dele pitiquinho te acompanhando nas gravações. Tempo, tempo, tempo….Parabéns".

Confira:

Recentemente, Luana contou que Dom vai morar com o pai no Brasil após sua viagem de aniversário . "Última semana do Dom aqui. Semana que vem é aniversário dele, meu primogênito faz 12 anos. Ele vai fazer uma viagem com o pai e os irmãos e vai morar no Brasil. Uma decisão que eu tomei há um ano e que, graças a Deus, tive esse ano todo para me certificar de que eu estava certa", disse.