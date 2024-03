Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Mariana GoldfarbReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 16:13

Rio - Mariana Goldfarb utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (26), para falar sobre seu congelamento de óvulos. A influenciadora revelou que fez o procedimento em 2022 e refletiu sobre como ele impactou em sua vida.

"Eu não sei se todo mundo aí sabe, mas eu congelei meus óvulos ano retrasado, em 2022. Eu não tive um resultado excelente e eu fiquei bem decepcionada. Eu lembro que para mim, na época, foi um bem processo doloroso, emocionalmente e fisicamente falando. Mas, me dava força pensar que eu estava usando a Ciência a meu favor para uma coisa que eu quero muito", disse.

Mariana ressaltou seu privilégio com o procedimento, mas afirmou que é um bom investimento. "Então, eu me arrependo zero de ter feito, inclusive eu falo: quem puder fazer... porque eu sei também que eu falo de um lugar de privilégio porque não é todo mundo que tem acesso a isso. É um procedimento caríssimo, envolve muita coisa mas, quem puder fazer, eu do fundo do coração e também usando a razão, acho que é um ótimo investimento.

A influenciadora aproveitou para contar como congelar seus óvulos a deixou mais segura em ser mãe e pontuou que agora pode escolher o pai de seu filho com mais calma. "Eu estou muito mais tranquila em relação a ser mãe depois que eu congelei os óvulos. Porque eu acho que me concedei, agora é possível, tenho mais tempo para pensar, tenho mais tempo para escolher com muita calma o pai dos meus filhos (risos), que assim, é a coisa mais importante. Marido a gente troca, a gente separa, arranja outro. Pai de filho é pai de filho. Isso é muito sério. Então, assim, a gente começa a ser mãe escolhendo o pai, entendeu? Então eu acho que o congelamento me trouxe uma serenidade e uma calma. Eu já sou uma mulher madura, de 33 anos. A gente tem um relógio biológico que não vai a nosso favor em termos de fecundidade", contou.