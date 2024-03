Samara Felippo - Reprodução/Instagram

Samara FelippoReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 15:16 | Atualizado 26/03/2024 15:32

Rio - Samara Felippo desabafou mais um dia nas redes sociais sobre a briga judicial que trava com o ex-marido Leandrinho. A atriz afirmou que ele está com o pagamento da pensão alimentícia das duas filhas atrasada há dois meses.

"Não sei se é retaliação comigo por essa história ter sido exposta, eu só sei que estou sozinha tendo que custear todas as despesas das meninas enquanto estou aguardando o cumprimento do acordo", disse ela em um novo vídeo postado nessa terça-feira (26).

Ela também questionou o empréstimo de R$ 1,5 milhão que ele teria feito para a atual esposa em 2021, embora tenha pedido revisão da pensão das filhas nos últimos anos depois que teve mais duas filhos do atual casamento alegando não ter condições de arcar com tudo.

"No decorrer do processo que me deve, eu gostaria muito de entender!! Compra e venda de inúmeros imóveis, que trarei no próximo vídeo. É uma lama sem fim! Mas sigo forte até isso acabar! Só peço que continuem compartilhando, alertando umas as outras, e se fortalecendo. Se foi preciso eu me expor dessa forma, que justiça seja feita e vocês fiquem cada vez mais espertas", escreveu ela na legenda.

Até o momento, Leandrinho não se manifestou sobre as acusações feitas pela ex-mulher no novo vídeo. "Eu ainda acredito na Justiça, e ela se faz com provas. Sigo por aqui aguardando um posicionamento, sem ser uma nota de repúdio covarde e mentirosa", finalizou.

Samara alega que no início do relacionamento com o atleta vendeu seu apartamento para ajudar a pagar a mansão que ele comprou para a família. Ele colocou o imóvel no nome do irmão e até hoje ela luta na Justiça para conseguir receber a parte dela.

Outro lado

Leandrinho Barbosa compartilhou uma nota de repúdio às acusações feitas por Samara Felippo na última quarta-feira (20). "Em esclarecimento a publicação realizada no perfil pessoal do Instagram da Sra.Samara Fellipo, afirmo que a narrativa apresentada não corresponde a realidade, buscando apenas usar a internet como seu próprio Tribunal, buscando engajamento e seguidores com depreciação de minha imagem pública. Há efetivamente um processo judicial que tramita em segredo de justiça e por razão fico impedido de expor todos os detalhes"



O atleta afirma que a declaração de Samara "não corresponde à realidade" e que o vídeo publicado por ela "tem a intenção de usar a internet como seu próprio Tribunal, buscando engajamento e seguidores com depreciação de sua imagem pública".



"Esclareço que quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel recursos de minha parte foram muito superiores."A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", continuou.



"Quando decidimos terminar nosso relacionamento, foi realizado, judicialmente, um acordo financeiro cujo pagamento ficou condicionado à venda da casa. Neste acordo, a Sra. Samara ficou residindo no imóvel por dois anos até que a venda ocorresse, e, nesse período, eu suportei todas as despesas mensais, necessitando esta suportar apenas com as despesas de manutenção do imóvel, o que não aconteceu. Durante os dois anos que residiu no imóvel não houve qualquer manutenção, o que causou depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade", disse.



"Um exemplo da falta de manutenção foi que a piscina teve que ser inutilizada tamanha a falta de cuidado, gerando também mais desvalorização da casa. Por tudo isso, existe uma discussão judicial acerca dos pagamentos ajustados no acordo. Durante estes anos de processo, esqueceu a Sra. Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo, imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela a época, ou seja, não procede à alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação", declarou.

Por fim, Leandrinho informou na nota que seus advogados "fizeram diversas propostas de acordo para encerramento do processo” e que todas foram negadas pela atriz, que, segundo ele, “nunca concorda com os valores oferecidos". "Não me pronunciarei mais sobre o caso, uma vez que tais questões devem ser discutidas na Justiça e não através das redes sociais".