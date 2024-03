Juliette revela que está com o pé roxo após festa de Anitta - Reprodução

Publicado 27/03/2024 16:56

Rio - Juliette revelou, nesta quarta-feira (27), que se divertiu tanto no aniversário de Anitta na anterior que ficou até com os pé roxo. Em seu story do Instagram, a influenciadora compartilhou registros da festa, contou que dançou muito e elogiou os eventos feitos pela Poderosa.

"Anotaram a placa? Minha gente, eu me diverti muito! Dancei, estou com o pé roxo, né? Eu tenho que buscar um roxinho senão não sou eu. Alguém pisou no meu pé", brincou. Em seguida, a influenciadora continua elogiando o evento. "Foi mara! Eu não peguei no celular em nenhum momento. Tirei aquela foto e tchau. Me diverti muito, sério. A Anitta sabe fazer festa", disse.