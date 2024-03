Shiloh Jolie-Pitt, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie - Foto: Reprodução

Shiloh Jolie-Pitt, filha de Brad Pitt e Angelina JolieFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 18:46

Apesar de insatisfeita com a decisão de Shiloh Jolie-Pitt (17), Angelina Jolie respeitou e apoiou a filha, segundo uma fonte anonima entrevistada pela InTouch. "Ela sabe que a Shiloh já é uma mulher e pode tomar suas próprias decisões".

A mudança de Shiloh, para fonte, não tem motivos extraordinários: "Ela não está infeliz com a Angelina, mas ela vai fazer 18 anos logo mais e quer dar uma agitada nas coisas", e ainda afirmou que Brad Pitt está "extasiado" com a novidade.

Shiloh Jolie-Pitt e os pais, Brad Pitt e Angelina Jolie Foto: Reprodução

"Shiloh poderá dar um pulo para ver a Angie e os irmãos quando quiser", continuou a fonte, porque os pais são vizinhos: ambos moram no bairro de Los Feliz, na Califórnia.

O casal teve seis filhos, Maddox (22 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh e os gêmeos Knox e Vivienne (15 anos), e até agora, todos moravam com a mãe, que ficou com a guarda das crianças por meio de decisão judicial. O divórcio do casal de celebridades foi em 2016, depois de 10 anos juntos, e eles foram ao tribunal por diversos motivos.

Angelina Jolie e Brad Pitt, então casados, com os filhos Foto: Reprodução

Além da disputa pela guarda, Angelina Jolie e Brad Pitt também disputaram o direito da venda de uma propriedade, a vinícola francesa Château Miraval, que a atriz vendeu sem consultar o ator. Se a vida imita a arte, hoje, Angelina e Brad vivem o roteiro do filme "Sr. e Sra. Smith", protagonizado... por eles mesmos.