MC Mirella rebate críticas sobre tema de mesversário da filha, Serena - Reprodução

Publicado 27/03/2024 18:40

Rio - MC Mirella rebateu as críticas que recebeu sobre o tema do mêsversário da filha Serena. Em seu story do Instagram, nesta terça-feira (26), a cantora, que comemorou mais um mês de vida da pequena com uma festa temática de marca de grife , ressaltou que a bebê ainda não entende e que queriam registrá-la usando as roupas.

"Deixa eu dar uma explicação aqui, não que eu deva e tenha que fazer isso mas é porque tem muita gente sem noção, né? Porque não é da conta de ninguém isso. Mas assim, eu acho que algumas pessoas deviam ter um pouquinho mais de senso. Se intromete, fala, dá pitaco e opinião no que diz a seu respeito ou que pedem a sua opinião. Se não, tenta ter um pouquinho mais de senso, de educação com o próximo porque isso não custa nada, entendeu? Não custa nada você guardar uma opinião que não vai favorecer nada a outra pessoa, para você", começou.

Em seguida, Mirella explicou a escolha do tema do aniversário. "O tema da festa da Serena foi da Gucci sim porque ela ganhou algumas roupinhas da Gucci, eu queria usar essas roupinhas não só para por no dia a dia mas para registrar, ficar uma coisa legal e é isso (...) E mais, a menina nem entende sobre tema. É para a gente registrar, guardar, deixar de lembrança. Então, o tema tanto faz, tanto fez. Quem decide o que é melhor para ela sou eu até um grande tempo aí! Tenham filhos, como eu falei, e aí vocês escolhem o do filho de vocês", disse.

Serena nasceu em dezembro do ano passado e é fruto do relacionamento de MC Mirella e Dynho Alves.