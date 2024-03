Fernanda Gentil - Reprodução/Instagram

Fernanda GentilReprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 16:05 | Atualizado 27/03/2024 16:15

Rio - Fernanda Gentil concluiu suas sessões de fisioterapia para tratar uma paralisia facial e recebeu alta médica nesta quarta-feira (27). A apresentadora foi diagnosticada com Paralisia de Bell após o Carnaval. "Finalmente, depois de 1 mês e 11 dias, eu recebi alta!", vibrou nas redes sociais.

Durante as sessões de fisioterapia, Fernanda registrou sua evolução e o esforço para recuperar os movimentos do rosto. As sessões eram intensas, durando mais de uma hora, e segundo ela, chegaram a ser dolorosas.

Ela explicou que o tratamento consistia em "soltar" nervo por nervo no rosto para conter o avanço da paralisia causada pela inflamação desses nervos.

A Paralisia de Bell é caracterizada pelo enfraquecimento repentino ou paralisia dos músculos de um dos lados do rosto. Geralmente, é causada por uma inflamação no nervo facial. Essa inflamação pode ser desencadeada pelo vírus do herpes, que permanece latente no corpo.

Gentil tem 37 anos e é uma jornalista formada pela PUC-Rio. Ficou conhecida por seu trabalho no SporTV, da Globo. Também já apresentou o "Globo Esporte" e o "Esporte Espetacular". Em 2023, rompeu amigavelmente seu contrato com a Globo após 15 anos para buscar novos rumos em sua carreira.