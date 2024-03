Ludmilla divulga novo trecho de música em espanhol, Piña Colada - Reprodução

Publicado 27/03/2024 21:39

Rio - Ludmilla divulgou, nesta quinta-feira (27), um trecho de sua nova música em espanhol, "Piña Colada", na plataforma de áudio do Instagram. A canção é uma parceria da artista com o cantor colombiano Ryan Castro e vai ser lançada no dia 3 de abril em todas as plataformas digitais.

Aposta internacional da funkeira, essa é a primeira música de Ludmilla cantada totalmente em outra língua. "Agora só falo espanhol", disse a cantora em seu story antes de cantar um trecho da canção. "Essa está muito boa", avisou.

Ludmilla é uma das atrações do Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos. A artista vai se apresentar nos dois domingos do festival, nos dias 14 e 21 de abril.