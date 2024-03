Anderson Leonardo - Reprodução / Youtube

Publicado 27/03/2024 20:36 | Atualizado 27/03/2024 20:37

Rio - Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, segue internado no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, mas apresentou uma pequena melhor.

"O estado clínico dele é sério, hoje houve uma melhora, ele se manteve acordado por mais tempo.

Conversou com os meninos do grupo. Mas inspira maiores cuidados", disse a assessoria ao DIA nesta quarta-feira (27).

O cantor luta contra um câncer inguinal raro e deu entrada no hospital no último domingo (24) inconsciente.

Durante participação no "Encontro", da Globo, Andrezinho comentou o estado de saúde atual de Anderson. "Nesse momento, está dentro do diagnóstico passado pelos médicos. Ele teve uma melhora que até nos animou também. Ele acordou cantou, falou, cantou, falou com as pessoas, brincou. Depois foi sedado novamente, porque ficava muito agitado como os médicos noticiários. Todo mundo (da banda) foi lá no quarto e viram e ele ficou... O diagnóstico está dentro do que os médicos falaram que talvez seja uma ponta também de esperança, na condição dele poder voltar".

Anderson foi diagnosticado com um câncer na região da virilha em outubro de 2022. Cinco meses após celebrar a cura, ele precisou retomar o tratamento no ano passado. O artista, que havia recebido alta no último dia 19, voltou a ser internado em estado grave no último domingo (24).