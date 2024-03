Léo Pereira se declara para Karoline Lima - Reprodução

Publicado 27/03/2024 16:05

Rio - Léo Pereira utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (27), para celebrar o aniversário de Karoline Lima. Em seu story do Instagram, o jogador do Flamengo publicou uma série de registros com a amada seguido de uma declaração. Os dois assumiram o relacionamento no mês passado.

"Hoje é um dia especial, o dia do seu aniversário minha Princesa. Quero te desejar muita saúde, amor, paz e sucesso. Continue sendo essa pessoa leve e maravilhosa que você é, com esse brilho. Como eu sempre falo, tenho muita sorte e sou muito abençoado de ter você na minha vida, te fazer feliz é o mínimo, você merece o mundo. Parabéns, conte comigo sempre, amo você", escreveu Léo na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao post do jogador. "Eu amo", disse uma internauta. "O mais romântico do momento", afirmou outro. "Feliz aniversário para minha madrasta linda", brincou Pocah, que recentemente se divertiu ao descobrir que aparece como filha de Léo Pereira no Google após um erro do mecanismo de pesquisa.

