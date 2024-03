Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução/Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução/Instagram

Publicado 27/03/2024 21:11 | Atualizado 27/03/2024 21:18

Rio- O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou a solicitação de Ana Hickmann que deu entrada pedindo que o ex-marido Alexandre Correa parasse de expor o filho do casal em assuntos relacionados ao fim do casamento e brigas. A decisão vale também para a apresentadora.

"Determino que as partes se abstenha de expor a imagem de A.H. C., por meio de imagem, áudio ou vídeo, quando relacionado aos fatos tratados no presente processo, em qualquer rede social, especialmente quando visível ao público, sob pena de responderem por violação aos direitos da criança, devendo, ainda, providenciar a remoção das eventuais divulgações já efetuadas no prazo de 48 horas", disse a juíza Andrea Ribeiro Borges da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Itu, São Paulo.

"Com essa decisão, publicada nesta quarta-feira (27), Alexandre está impedido de utilizar a imagem da criança em assuntos relacionados ao processo, como já fez diversas vezes anteriormente, com publicação em rede social e na imprensa. Além disso, Alexandre está proibido de caluniar e cometer injúrias contra Ana Hickmann em qualquer meio de comunicação", diz uma nota enviada pela assessoria da apresentadora da Record nesta quarta-feira (27).

"Ana Hickmann segue protegendo o filho da exposição desnecessária e mantém o mesmo comportamento em respeito à justiça e preservação do menor", conclui.

Enio Murad, advogado de Alexandre, diz que a juíza proibiu o seu cliente e também Ana de expor o filho.

"Ela (Ana Hickmann) pediu para que fosse imposta algum tipo de censura ao Alexandre, só que a juíza aplicou a censura aos dois. Os dois estão proibidos de expor o caso na rede social e se referirem um ao outro com falta de respeito. É uma censura leve, proibiu os dois de expor o caso... Eu considero uma vitória, não uma derrota", diz o profissional.