Helen Ganzarolli e mais famosos marcam presença em gravação do DVD de ex-The Voice Kids, Marília TavaresDivulgação/ Graça Paes

Publicado 27/03/2024 22:33

Rio - Helen Ganzarolli e diversos famosos marcaram presença, nesta terça-feira (26), na gravação do DVD da ex-The Voice Kids, Marília Tavares, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. A cantora celebrou seus 18 anos com sua primeira produção audiovisual, "Maturidade".

Além de Helen, que apresentou o evento, nomes como Adriana Bombom e o marido Adrien Cunha, Dayane Bezerra e os ex-BBB's Paula Freitas e Viny também fizeram questão de prestigiar Marília. O trabalho reúne 18 faixas, e algumas delas já fazem sucesso em várias partes do Brasil.

Marília Tavares participou do programa “The Voice Kids”, da Rede Globo, aos 13 anos, integrando a equipe de Carlinhos Brown, fato que impulsionou a carreira da cantora e a tornou conhecida nacionalmente. Marília lançou seu álbum de estreia, “Essência” e se destacou com faixas como Pico da Desilusão, que atingiu altas posições no YouTube, e a música "Vamos Falar de Amor", que contou com a colaboração do cantor Pablo. O DVD gravado em Goiânia será a continuidade deste projeto musical da jovem cantora.