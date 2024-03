Rei Pelé - Foto: Reprodução

Rei PeléFoto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 22:06

Maria do Socorro Azevedo, de 60 anos, recebeu o resultado de dois exames de DNA testando negativo para a paternidade do Rei Pelé. Com a exclusão de vínculo familiar, o processo foi arquivado em 1ª instância, mas ela ainda pode recorrer.

Os testes foram feitos por conta da ação de paternidade movida pela piauiense, que alega que sua mãe teve um encontro com o jogador em São Luís, capital do Maranhão.

Um dos testes foi feito em laboratório escolhido por Maria do Socorro, e o outro foi feito em laboratório escolhido pelos filhos Fávia Kurtz Arantes do Nascimento e Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, sem a necessidade de exumar o corpo do jogador.

Maria do Socorro alega a paternidade antes da morte do jogador, que deixou uma herança milionária. Os filhos reconhecidos do Rei Pelé decidiram esperar o resultado do processo para repartir os bens do testamento.