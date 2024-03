Pepê é vítima de golpe - Reprodução do Instagram

Publicado 27/03/2024 09:12 | Atualizado 27/03/2024 09:24

Rio - A cantora Pepê, dupla de Neném, foi vítima de um golpe. A artista de 48 anos comprou um carro pela internet para presentear a mulher, Thalyta Santos, e descobriu que o veículo era roubado somente quando o amigo foi buscá-lo. Após o ocorrido, as duas prestaram queixa na delegacia, nesta terça-feira. A informação foi confirmada através das redes sociais da artista.

"Confirmamos que a cantora Pepê, da dupla Pepê e Neném, foi vítima de um golpe envolvendo uma compra de um automóvel. A artista acabou sendo vítima do famoso anúncio de veículo pela internet e realizou a compra de um automóvel para sua esposa para presenteá-la em uma plataforma de compra e venda de veículos que estava sendo anunciada", informa a nota.



"Após a realização do pagamento, ela solicitou que um amigo de sua confiança fosse até o local combinado com o vendedor para fazer a retirada do veículo. Ao chegar ao local, descobriram que o veículo era roubado. Informamos que a artista está bem acompanhada de seus advogados na delegacia para esclarecer todo o mal-entendido", finaliza.

Nos Stories, Pepê se manifestou sobre o ocorrido. "Fui enganada, eu fui dar um presente pra Thalyta um carro e o carro era roubado, infelizmente. Mas graças a Deus, está tudo bem, nós somos aqui (na delegacia), eu fiquei mais preocupada ainda com o rapaz, com o amigo nosso que foi até lá para pegar o carro. Mas, graças a Deus, ele já está em casa, está tudo bem com ele. Eu fiquei muito preocupada, nem era nem pelo dinheiro, eu fiquei preocupada com o rapaz que foi pra mim".

Mulher de Pepê, Thalyta, deu mais detalhes sobre o caso em sua rede social e disse que os golpistas foram presos. "Ganhei um carro de presente da Pepê e descobrimos que esse carro era roubado. Nós caímos num golpe. A gente só descobriu, porque o rapaz que trabalha pra nós, foi buscar esse carro, depois do carro já estar pago. Descobrimos que o carro era roubado, porque o carro foi parado pela polícia. Aí foi todo mundo pra delegacia. Os rapazes que venderam o carro também foram pra delegacia e foram presos. O rapaz que trabalha pra gente teve que depor, ficou lá na delegacia, e agora mesmo nós estamos indo lá pra depor, pra dar nosso depoimento, fazer um B.O (boletim de ocorrência), explicar o que aconteceu. A gente tá bem assustado. Nunca imaginamos que nós iríamos cair num golpe, perdemos dinheiro".