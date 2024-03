Lexa revela motivo da ausência em festa de aniversário de Anitta - Reprodução / Instagram

Lexa revela motivo da ausência em festa de aniversário de Anitta Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 17:21 | Atualizado 26/03/2024 17:47

Rio - Lexa explicou nesta terça-feira (26), no Stories do seu Instagram, o motivo pelo qual não estará presente no aniversário de Anitta, em Miami, nos Estados Unidos, nesta noite.

"Eu ia pra Miami pra festa de aniversário de uma das minhas melhores amigas, tive vários probleminhas ontem e não consegui. Perdi meu voo e não consegui", disse a cantora. "Eu ia pra Miami pra festa de aniversário de uma das minhas melhores amigas, tive vários probleminhas ontem e não consegui. Perdi meu voo e não consegui", disse a cantora.

Anitta vai comemorar seus 31 anos com um festão ao lado da família e amigos famosos. Entre os convidados confirmados para a comemoração estão Juliette, Carolina Dieckmann, Pedro Sampaio, MC Daniel, Nicole Bahls, David Brazil e Vivi Wanderley.