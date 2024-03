Paula Amorim e Breno Simões lamentam morte do segundo filho - Reprodução / Instagram

Publicado 26/03/2024 16:25 | Atualizado 26/03/2024 16:53

Rio - Paula Amorim e Breno Simões anunciaram nesta terça-feira (26), através de um vídeo publicado no Instagram, que a influenciadora sofreu um aborto espontâneo durante uma viagem para Alagoas, há uma semana. O casal, que anunciou a gravidez no dia 11 de março, lamentou a perda do segundo filho.



"Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Por aqui estamos nos fortalecendo, nos cuidando, trabalhando a nossa resiliência e alimentando nossa fé. Queremos agradecer pelas mensagens de carinho e apoio que sempre recebemos por aqui", escreveu ela na legenda da publicação.



"A gente vai tentar ser mais breve o possível, e veio falar uma coisa que não é legal, mas a gente se sente mais preparado para falar sobre isso", disse Paula. "Semana passada a gente foi viajar e, na madrugada de terça-feira, a gente estava em um hotel em Maragogi. Eu acordei de madrugada, tive uma cólica forte e comecei a ter um sangramento muito intenso", explicou.



"Ligamos para nossa médica, que nos orientou da melhor forma possível e a partir dali, a gente deu entrada no hospital", disse o casal, afirmando que o hotel se prontificou em disponibilizar transporte para que fossem atendidos às pressas em um hospital em Recife.

"A gente viu que meu sangramento não ia cessar e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê", lamentou Paula, que revelou ter sido submetida a uma cirurgia logo depois. "Tudo que a gente pôde fazer a gente fez até aquele momento. A gente tinha uma gestação fora de risco, fizemos exames depois, e vimos que não tinha o que fazer. A gente se cuida, está bem assessorado, e, a cada quatro casais, um perde um bebê sem motivo específico. A gente fica querendo arrumar um motivo, achar o porquê, e algumas coisas não têm explicação. A gente tem que aceitar e entender", finalizou.

