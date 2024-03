Viviane Araújo recebe o carinho de amigos famosos em festa de aniversário

Rio - Viviane Araújo promoveu uma festa de aniversário para celebrar a chegada de seus 49 anos. A comemoração aconteceu no bar do Zeca Padoginho, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira, e reuniu familiares e amigos da atriz. Simpática, a rainha de bateria do Salgueiro posou para fotos no local e ainda trocou beijinhos com o marido, Guilherme Militão.

Famosos como Jojo Todynho, Dandara Mariana, Carlinhos de Jesus, Giullia Buscacio, Wenny Isa, Luis Miranda, Paulinho Serra estavam entre os convidados da festa. Durante a comemoração, Vivi sambou muito ao lado de Mayara Lima, rainha de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti.



