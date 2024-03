Heloisa Périssé fala sobre vida íntima no Surubaum - Reprodução de vídeo

Publicado 27/03/2024 08:34

Rio - Heloisa Périssé, de 57 anos, participou do "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (19). Durante o bate-papo com o casal e a amiga Ingrid Guimarães, a atriz falou sobre a experiência de "100 dias de transa" com o marido, Mauro Farias, com quem é casada há mais de 20 anos, e disse que nunca fingiu orgasmo.

"Eu não vou gastar tempo fingindo, eu me empenho", comentou a humorista. Heloisa, então, citou uma prática que conheceu para dar uma apimentada na relação. "Vocês já devem ter escutado as pessoas falarem ‘a prática do sexo’. O sexo é uma prática e você coloca isso na sua vida como uma ginástica, escovar o dente… um hábito. Uma vez a gente (ela e o marido) leu isso numa reportagem que propunha 100 dias de transa. Todos os dias. 100 dias seguidos. E aí a gente botou em prática", recordou.

A atriz disse que o teste foi positivo. "É sensacional! Vira uma coisa… Na hora que você deita, é como se o seu corpo ligasse. De repente, quando você olha pro seu parceiro, virou uma coisa de um simples toque, porque é uma prática, como se você acionasse", destacou.

Casamento com Lug de Paula

Na atração, Heloísa também recordou seu casamento com Lug de Paula, que interpretava Seu Boneco, na escolinha do professor Raimundo. Os dois ficaram juntos de 1992 a 2001. "Eu me apaixonei por Seu Boneco. Não foi Seu Boneco que deu em cima de mim, não. Eu, com 24 anos, a boneca era eu, sentadinha, esperando para mostrar um texto para a Escolinha, ele entrou, só ouvi ele dizer: 'Bom dia', quando olhei falei: "Vou casar". Não é que entrou Brad Pitt, entrou Seu Boneco", contou a atriz, aos risos.