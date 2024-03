Camila Pitanga - Reprodução/Instagram

Publicado 26/03/2024 12:35 | Atualizado 26/03/2024 12:56

Rio - Camila Pitanga, 46 anos, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticada com pneumonia e explicou que descobriu a doença após sentir cansaço.

"Estou bem, já aviso pra não alarmar ninguém, certo? Um tempinho atrás comecei a me sentir extremamente cansada, imaginei ser um princípio de estafa devido a muito trabalho e questões pessoais que me demandavam bastante, longe de casa, saudade da família... O corpo não aguentou", iniciou ela nesta terça-feira (26).

Procurada pela reportagem, a assessoria da atriz confirmou que ela já teve alta, apesar de ter postado a foto no hospital.



"Nas gravações, toda equipe atenta e querida, achou melhor eu descansar, me recuperar. Santos dias de descanso. Paralelo a isso, pediram também que eu fizesse exames pra garantir que era 'apenas' cansaço", completou.



Pitanga realizou vários exames importantes que aos poucos, apesar de algumas alterações, foram lhe tranquilizando e descartando algumas hipóteses. "Chegamos ao diagnóstico, uma pneumonia assintomática, ou seja sem aqueles sintomas mais esperados: febre, tosse ou alguma dificuldade na respiração.

A pneumonia está totalmente tratada, tá?", completou.



Ela explicou que foram necessários muitos exames até o diagnóstico e fez um alerta sobre a importância de estar sempre alerta aos sinais do corpo.

"Destaco cá, algo que não sabia. Março é o mês “Azul-Marinho”, uma campanha pela importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoces do câncer colorretal, A colonoscopia nesse caso é de extrema importância para detectar qualquer anormalidade, seja ela com sintomas ou não, por isso a necessidade do exame à partir dos 45 anos, dentro da sua rotina de cuidados. Fiz e seguirei fazendo.", continuou.





Ela aproveitou a publicação para agradecer todo cuidado técnico e humanizado do médico Gustavo Andrade de Paulo e sua equipe, no Hospital Albert Einstein. "Me senti acolhida e cuidada. Foi muito importante para que pudesse passar pelo susto de uma forma mais consciente e com informação. Cuidem-se!".

"Meu amor, que bom que está bem... um beijo imenso", comentou Carolina Dieckmann. Lucy Alves, Cris Vianna, Renata Ceribelli e Leo Jaime também desejaram melhoras para a atriz.