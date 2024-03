Sam Smith distribui autógrafos e posa para fotos com fãs em aeroporto de São Paulo

Rio - Sam Smith, de 31 anos, deu um show de simpatia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. O cantor britânico fez a alegria dos fãs ao distribuir autógrafos e atender aos vários pedidos de fotos. Ele ainda abraçou os admiradores e trocou algumas palavras com eles antes de embarcar no local. Dono dos hits "Too Good At Goodbyes" e "I'm Not The Only One", o artista esbanjou estilo na ocasião ao usar um look prateado e óculos escuros.

Após se apresentar no festival Lollapalooza, no último domingo, Sam foi flagrado em um restaurante de uma rede de fast food. Um vídeo do momento foi compartilhado por um internauta no X, antigo Twitter. "Daí você pensa: Sam Smith está hospedado no (hotel) Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals... Mano (risos), simplesmente o cara saiu de Londres pra vim comer no MC Donalds depois do festival. Estou em choque", afirmou o usuário da rede social.

Em comentários feitos na publicação, o internauta disse que quase tomou uma bronca da equipe Sam por filmá-lo no restaurante. "Não tinha ninguém no Méqui (MC Donalds) essa hora e ele queria privacidade, não ia ser inconveniente", declarou.

