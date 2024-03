Sam Smith é visto em rede de fast food - Reprodução de vídeo

Publicado 25/03/2024 10:49

Rio - Sam Smith esteve em um restaurante de uma rede de fast food, em São Paulo, após se apresentar no Lollapalooza, neste domingo (24). Um vídeo onde o cantor britânico aparece no estabelecimento foi compartilhado por um internauta no X, antigo Twitter. Na ocasião, ele estava acompanhado de sua equipe.

"Daí você pensa: Sam Smith está hospedado no (hotel) Hilton, depois do show deve jantar no Paris 6, ter um after daqueles, com menu do Alex Atala e tals... Mano (risos), simplesmente o cara saiu de Londres pra vim comer no MC Donalds depois do festival. Estou em choque", afirmou o usuário da rede social.

Em comentários feitos na publicação, o internauta disse que quase tomou uma bronca da equipe Sam por filmá-lo no restaurante. "Não tinha ninguém no Méqui (MC Donalds) essa hora e ele queria privacidade, não ia ser inconveniente", declarou.



Os usuários do X reagiram ao vídeo: "Eu faria exatamente igual, deve ser por isso que é meu ídolo", afirmou um. "Gente como a gente, não consegue resistir a batata do MC", disse outro. "Não importa fortuna ou fama. Têm coisas que só um Méqui pós rolê pode fazer pela gente!!", opinou outro.