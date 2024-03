Rafaella Santos compartilha registros de sua festa de aniversário - Reprodução

Publicado 26/03/2024 21:29

Rio - Rafaella Santos utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (26), para compartilhar os registros de sua festa de aniversário . A influenciadora celebrou a chegada de seus 28 anos com um super festão na Zona Oeste do Rio na última quarta (20).

Em seu story do Instagram, a irmã de Neymar publicou fotos ao lado dos cantores Nattan e Mari Fernandes. "Dois artistas qeu eu admiro e amo muito", escreveu. Além deles, Rafaella mostrou os shows de MC Daniel e Oruam. Rafaella ainda aproveitou para se declarar para Pocah. "Minha", afirmou seguido de um coração ao posar ao lado da cantora.

Para o evento, a influenciadora apostou em um vestido brilhante e com transparência. Lucas Penteado, Gabriel do Borel, Nicole Bahls, Jojo Todynho, Dhiovanna Barbosa (irmã de Gabigol), Bárbara Labres e Leo Picon foram alguns dos nomes que também marcaram presença no aniversário.